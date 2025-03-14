Количество абортов в Удмуртии сократилось более чем на 40% за два года

Количество абортов в Удмуртии сократилось на 42% за последние два года, заявила вице-спикер республиканского Госсовета Татьяна Ишматова 13 марта на дискуссионной площадке женщин-законодателей ПФО. В прошлом году в регионе зафиксировали 1,3 тыс. прерываний беременности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По центру: вице-спикер Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии По центру: вице-спикер Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Женщинам в репродуктивном выборе предусмотрено обязательное заполнение консультативного листа пациентки, обратившейся с намерением прервать беременность, и разработан алгоритм действий»,— сказала госпожа Ишматова.

В алгоритм входят консультации акушера-гинеколога, психолога, юриста или соцработника. По словам вице-спикера, последний помогает «своевременно выявить проблемы семьи» и «оказать социальные услуги», влияющие на решение женщины сохранить беременность.

«В алгоритм также входит визуализация сердцебиения плода на экране аппарата ультразвуковой диагностики»,— добавила она.

Отдельно госпожа Ишматова остановилась на роли некоммерческих организаций. При их участии в регионе реализуется проект «Здравствуй, мама!», в рамках которого беременным выдают пинетки — мягкие ботинки для грудных детей — и открытку с поздравлением.

Другим примером вице-спикер привела театрализованную постановку «Пусть он увидит солнце», которую поставили в Театре юного зрителя осенью 2024 года с участием священнослужителей и прихожан Александро-Невского собора.

Кроме того, госпожа Ишматова рассказала о форумах здоровья с участием выездных бригад медработников, форуме «Здоровая женщина — счастливая семья», который посетили 100 молодых акушеров-гинекологов, а также о Центре охраны семьи и репродукции и проекте «Школа репродуктивного здоровья».

Напомним, рождаемость в Удмуртии сократилась на 8,2% в прошлом году, показатель составил 11,4 тыс. детей. От абортов за указанный период отказались более 430 жительниц республики.