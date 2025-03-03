Рождаемость в Удмуртии сократилась более чем на 8% за год

В 2024 году в республике родилось 11,4 тыс. детей, что на 8,2% меньше, чем в 2023-м, сообщает пресс–служба Удмуртстата. Регион занял 5-е место по уровню рождаемости среди регионов ПФО с показателем 8 новорожденных на 1 тыс. жителей. Это на 0,8 п.п. меньше, чем у лидера в округе — Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Наибольший уровень рождаемости по городам республики зафиксирован в Ижевске (8,4 новорожденных на 1 тыс. жителей) и Можге (7,8). В сельской местности лидируют Завьяловский (11,4) и Шарканский районы (9,3).

Всего в 2024 году в Удмуртии было зарегистрировано 7,7 тыс. браков, что на 429 меньше, чем в 2023 году. Число разводов увеличилось на 26 и составило 5,6 тыс. записей.