Более 400 беременных жительниц Удмуртии отказались от абортов в 2024 году

Более 430 жительниц региона отговорили от абортов в 2024 году за счет работы кабинетов медико-социальной помощи, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. Кабинеты помогают женщинам в трудной жизненной ситуации и информируют о последствиях прерывания беременности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Калашникова, Коммерсантъ Фото: Ирина Калашникова, Коммерсантъ

Напомним, в 2024 году в Удмуртии родилось 11,4 тыс. детей, что на 8,2% меньше, чем в 2023-м. Регион занял 5-е место по уровню рождаемости среди регионов ПФО с показателем 8 новорожденных на 1 тыс. жителей.