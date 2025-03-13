Фотокорреспондент «Ъ» попал под обстрел ВСУ в Курской области

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов попал под обстрел ВСУ в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. По словам господина Жданова, кассетный боеприпас разорвался в 15 м от него. Рядом с журналистом находилась съемочная группа телеканала «Звезда». Никто из них не пострадал.

«По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 м. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда»,— прокомментировал военкор «Звезды» Антон Войтович. Уточняется, что удары украинской армии пришлись на место эвакуации местных жителей.

Кроме Анатолия Жданова и корреспондентов «Звезды» там были и французские журналисты. В ходе обстрела они успели забежать в ближайший дом.

Сегодня Минобороны сообщило об освобождении города Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол в Курской области. До этого Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с августа 2024 года. По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Учится радоваться простым вещам».