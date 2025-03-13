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Коммерсантъ FM
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Фотокорреспондент «Ъ» попал под обстрел ВСУ в Курской области

Фотокорреспондент «Ъ» Анатолий Жданов попал под обстрел ВСУ в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. По словам господина Жданова, кассетный боеприпас разорвался в 15 м от него. Рядом с журналистом находилась съемочная группа телеканала «Звезда». Никто из них не пострадал.

«По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 м. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда»,— прокомментировал военкор «Звезды» Антон Войтович. Уточняется, что удары украинской армии пришлись на место эвакуации местных жителей.

Кроме Анатолия Жданова и корреспондентов «Звезды» там были и французские журналисты. В ходе обстрела они успели забежать в ближайший дом.

Сегодня Минобороны сообщило об освобождении города Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол в Курской области. До этого Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с августа 2024 года. По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Учится радоваться простым вещам».

Фотогалерея

Ситуация в освобожденных поселках Курской области

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Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие ВСУ

Трофейное оружие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная и гражданская техника

Сгоревшая военная и гражданская техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гаубица M777

Гаубица M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв украинского БПЛА

Подрыв украинского БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк

Разбитый танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель

Поврежденный дорожный указатель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ

Сгоревший автомобиль УАЗ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль ВСУ

Разбитый автомобиль ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитриевская церковь

Дмитриевская церковь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная и гражданская техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гаубица M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв украинского БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитриевская церковь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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