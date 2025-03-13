Силовики вышли на лед

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело в отношении директора АНО «Клуб хоккея с мячом “Волга”» (КХМ «Волга») Марата Шакурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, директор КХМ, «имея умысел на получение субсидий», представил в региональное минспорта заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности и в итоге нанес бюджету ущерб в размере 225 млн руб. Сейчас клуб уже не работает, команда перешла в сформированный в прошлом году хоккейный клуб с новым названием — АНО «Профессиональный хоккейный клуб “Волга”». Обвиняемый вину не признает, заявляет, что все субсидии шли исключительно на деятельность хоккейного клуба. По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита, называя Марата Шакурова известным в регионе человеком, заявляет, что тот никуда не может скрыться, и намерена это решение обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Шакуров вину не признает и заявляет, что все субсидии уходили исключительно на деятельность клуба

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Марат Шакуров вину не признает и заявляет, что все субсидии уходили исключительно на деятельность клуба

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Управлением ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность директора АНО «КХМ “Волга”» Марата Шакурова, причастного к мошенничеству в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщило ведомство в официальном пресс-релизе.

Марата Шакурова задержали накануне, в среду, 12 марта, в тот же день были проведены обыски в региональном министерстве физкультуры и спорта с изъятием документации, связанной с деятельностью хоккейного клуба. Вечером 12 марта Марату Шакурову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Как сообщает УФСБ, следствием было установлено, что в период с января 2020-го по ноябрь 2023 года директор КХМ Марат Шакуров, «имея умысел на получение субсидий», «предоставил в комплекте отчетных документов, направляемых в министерство, заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности». Следствие считает, что своими противоправными действиями директор КХМ нанес региональному бюджету «ущерб на общую сумму 224,95 млн руб.

АНО «Клуб хоккея с мячом “Волга”» было учреждено в октябре 2018 года, учредителем выступила ульяновская областная общественная организация «Федерация хоккея с мячом» (ФХМ), президентом которой с 2016 года является Марат Шакуров. До приглашения на пост руководителя КХМ Марат Шакуров возглавил АНО, будучи президентом ФХМ, занимался бизнесом. Он был директором и владельцем компаний «Идеал-престиж» (торговля офисной техникой) и «Идеал-силикат» (торговля стройматериалами), деятельность которых была прекращена в 2020 и 2021 годах. По данным ФНС, по итогам 2023 года КХМ показал фактически нулевую отчетность с выручкой 50 тыс. руб. и заемными средствами 56 млн руб. В декабре 2024 года Арбитражный суд Ульяновской области удовлетворил иск минспорта к КХМ о взыскании 23 млн руб. субсидий. Также в настоящее время продолжается рассмотрение иска минспорта к КХМ о взыскании 29 млн руб. В августе 2024 года налоговая служба подавала в арбитражный суд о банкротстве КХМ, но в декабре 2024 года в удовлетворении иска было отказано в связи с тем, что КХМ задолженность погасил.

Сейчас КХМ фактически не работает, хотя номинально существует. Вся команда перешла в учрежденный региональным минспорта в сентябре 2024 года новый хоккейный клуб — АНО «Профессиональный хоккейный клуб “Волга”» (ПХК «Волга»). Его возглавил бывший министр спорта Николай Цуканов.

В турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024 ульяновская «Волга» занимала 10 позицию из 14 команд Суперлиги. В сезоне-2024/2025 «Волга» перешла на 12 строчку турнирной таблицы.

Региональный министр физкультуры и спорта Николай Скобелин в беседе с «Ъ» подтвердил, что раньше у министерства «были к клубу претензии». «Мы им давали субсидии, существует определенный порядок по предоставлению документов, и один из документов оказался, мягко говоря, ложным. Это мы обнаружили сами. Прекратили выдачу субсидий, а затем прекратили взаимодействие с клубом, которым руководил Шакуров. Мы требовали возврата субсидий, клуб не вернул. Нам пришлось открывать новый клуб, в котором мы стали учредителями. Для нас на тот момент было главное — сохранить команду и обеспечить ее финансирование. Вся команда с новым тренерским составом перешла в новый хоккейный клуб, и там у нас вопросов с выдачей субсидий нет»,— пояснил министр. По его словам, в настоящее время на работу хоккейного клуба в виде субсидий «выделяется из бюджета 100-120 млн руб.». Всего, по данным источников, близких к хоккейному клубу, его полный годовой бюджет составляет около 200 млн руб., из которых около 100 млн руб. — спонсорские средства. «Это самый маленький бюджет среди хоккейных клубов Суперлиги»,— пояснил собеседник «Ъ».

Бывший министр спорта, директор ПХК «Волга» Николай Цуканов сказал «Ъ», что на первоначальном этапе, когда только был создан КХМ «Волга», «претензий к нему не было, не было никаких долгов», «финансирование закладывалось на год в полном объеме в районе 80 млн руб.». В то же время он отметил, что нередко возникали перепады с финансированием, особенно в январе, «и в такой ситуации клубу надо иметь финансирование от спонсоров, в противном случае либо возникает задолженность, либо уходят в кредиты».

Экс-министр спорта Рамиль Егоров сказал «Ъ», что в период его работы возникали вопросы по отчетности КХМ, «но все решалось в рабочем порядке».

Избрание меры пресечения проходило в закрытом от прессы режиме. Как пояснил следователь, это связано с тем, что имеется информация, не подлежащая разглашению, а также в деле могут быть иные фигуранты, разглашать имена которых следствие пока не намерено.

В четверг по ходатайству следствия суд избрал Марату Шакурову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 Ульяновска сроком на два месяца. Адвокат обвиняемого Лиля Баутина просила суд ограничиться домашним арестом, отмечая, что Марат Шакуров — известный и уважаемый человек, имеющий множество поощрений от первых лиц региона, однако суд принял доводы следствия. По словам адвоката, обвиняемый вину не признал, «заявлял, что никакого хищения не совершал, все полученные субсидии полностью шли на деятельность клуба, и это подтверждено документально в предоставленных отчетах». Адвокат также отметила, что «совершенно непонятно, как, по версии следствия, расходуя все деньги на работу клуба», ее подзащитный нанес такой ущерб. Защита заявила, что решение об аресте Марата Шакурова будет обжаловано.

Сергей Титов, Ульяновск