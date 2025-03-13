Близкие контракты третьей степени

В Ленинском районном суде состоялось предварительное заседание по иску прокуратуры к минкульту Прикамья и экс-директору музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой. Надзорный орган требует изменить формулировку ее увольнения на «в связи с утратой доверия» из-за того, что музей заключил ряд контрактов на организацию выставок с Арсением Сергеевым. В этом прокуратура увидела конфликт интересов, поскольку директор и художник находятся в близких отношениях. Минкульт и администрация губернатора считают, что серьезных нарушений Наиля Аллахвердиева не допустила и иск не должен быть удовлетворен.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиля Аллахвердиева

Фото: Алиса Калипсо Наиля Аллахвердиева

Фото: Алиса Калипсо

Иск к министерству культуры Пермского края и Наиле Аллахвердиевой прокуратура направила в конце декабря 2024 года. Госпожа Аллахвердиева покинула пост директора музея 6 декабря прошлого года по собственному желанию. По мнению прокуратуры, Наиля Аллахвердиева заключила ряд сделок в условиях конфликта интересов. Речь идет о контрактах на сумму 318 тыс. руб. с художником Арсением Сергеевым. Он был куратором выставки «И да и нет», которая открылась в музее 28 октября 2023 года. Два договора были заключены в августе прошлого года, два — в сентябре. При этом «летние» контракты были официально расторгнуты, так как по ним не производилась оплата. Надзорный орган считает, что сделки были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку исполнитель контрактов является ее бывшим мужем.

В ходе заседания прокурор заявил, что Наиля Аллахвердиева не предприняла достаточных мер для урегулирования указанного конфликта. По данным надзорного органа, руководитель музея и господин Сергеев на момент заключения спорных сделок находились в близких отношениях, при этом у них есть двое совместных детей. По мнению истца, в «интересах» госпожи Аллахвердиевой как директора музея было не заключать контракты, которые могут спровоцировать нарушение антикоррупционного законодательства, в связи с чем на должность куратора и архитектора выставки нужно было привлечь стороннего специалиста. Кроме этого, экс-директор должна была дождаться заключения минкульта, который был уведомлен о возможном конфликте.

Министерство культуры Прикамья с требованиями прокуратуры не согласилось. По версии учреждения, Наиля Аллахвердиева направила в ведомство уведомление о возможном конфликте интересов. При этом выявленные в ходе министерской проверки нарушения с признаками нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности госпожи Аллахвердиевой были исправлены, поэтому замечание было отозвано.

Представитель экс-директора музея назвала отношения между Наилей Аллахвердиевой и художником Арсением Сергеевым «трудовыми», так как оба не ведут совместный быт. По словам юриста, во время переез­да летом 2023 года музей испытывал потребность в оперативной организации выставки. При этом самой подходящей кандидатурой для курирования мероприятия был господин Сергеев, так как он знал коллекцию музея и работал в культурном учреждении ранее. После этого экс-директор получила административное замечание и рекомендации от минкульта по приему выставочных работ коллегиальным способом. «Если сейчас госпожа Аллахвердиева будет уволена в связи с утратой доверия, то она дважды будет наказана за одно и то же нарушение, что противоречит законодательству»,— подчеркнул представитель экс-директора.

В ответ на доводы ответчика прокурор отметил, что исковые требования могут быть скорректированы — ведомство рассмотрит возможность признания других решений минкульта в отношении директора музея недействительными.

Представитель администрации губернатора Пермского края, которая привлечена по делу в качестве третьего лица, заявил, что не видит в деятельности экс-директора грубых нарушений. По данным ведомства, Наилей Аллахвердиевой и министерством культуры были выполнены все рекомендации по исключению возможного конфликта интересов. Это подтверждается заключенными повторно контрактами с учетом всех представленных рекомендаций.

В итоге суд признал дело вполне подготовленным к рассмотрению. Следующее заседание состоится 10 апреля.

Анастасия Леонтьева