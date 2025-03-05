Начальника орловского ГИБДД попросили отправить в колонию на семь лет

Государственные обвинители выступили в прениях по уголовному делу в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области Александра Коршунова и бывшего заместителя начальника кафедры института МВД им. Лукьянова Олега Губенкова. Как сообщили в прокуратуре, по мнению ведомства господина Коршунова следует приговорить к семи годам колонии общего режима со штрафом в 3,2 млн руб. и запретом на три года работать в правоохранительных органах, а господина Губенкова — к трем с половиной годам колонии со штрафом в 300 тыс. руб. и двухлетним запретом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уголовное дело рассматривается в Советском райсуде Орла с апреля прошлого года. Александра Коршунова судят за мошенничество, злоупотребления полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ст. 289 УК РФ), а Олега Губенкова — только за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в течение 12 лет Александр Коршунов через доверенное лицо управлял шестью фирмами, которые благодаря полномочиям обвиняемого получали различные льготы и преимущества. Также начальник ГИБДД якобы давал подчиненным указания о приоритетном принятии экзаменов на права у выпускников подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс». Кроме того, серьезный доход полицейскому, по оценкам СКР, принесли 16 госконтрактов на 55 млн руб., которые подконтрольное ему общество заключило с казенным учреждением «Орелтранссигнал».

Уголовное дело против Александра Коршунова возбудили в конце 2021 года. Через два года дело передали на расследование в центральный аппарат Следственного комитета. На тот момент господин Коршунов вину не признавал. В орловском УМВД сообщали, что от работы он отстранен.

Сергей Толмачев