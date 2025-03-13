Путевка в суд

В отношении бывшего начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет колонии): по версии следствия, Сергею Шпаку и всей его семье оплатили путевки в комплекс «Молния Ямал» за покровительство концерну «Покровский». Также экс-полицейского подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии). По этому же делу задержан оперуполномоченный Сергей Егоркин. Ожидается, что завтра, 14 марта, Ленинский районный суд Ростова изберет фигурантам меру пресечения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергея Шпака подозревают в получении взятки и в мошенничестве с использованием служебного положения

Фото: «Ъ-Кубань» Сергея Шпака подозревают в получении взятки и в мошенничестве с использованием служебного положения

Фото: «Ъ-Кубань»

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника городского управления МВД России, подозреваемого в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Также в деле фигурирует оперуполномоченный одного из отделов полиции. Его подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Ростовской области.

В сообщении не указаны имена фигурантов. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Шпаке и Сергее Егоркине.



Следователи также считают, что с 2019 года по 2023-й Сергей Шпак, занимая должность заместителя начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону, а затем и начальника управления, организовал мошенническую схему. Его подчиненному Сергею Егоркину начисляли зарплату за дни, когда он фактически отсутствовал на рабочем месте. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тыс. руб. Эти деньги фигуранты поделили между собой.

Сергея Егоркина также подозревают в том, что в 2020 году он вместе с неустановленными лицами, используя подложные платежные документы, осуществил неправомерный оборот 15 млн руб., находящихся на банковском счете.

Оперативные мероприятия по уголовному делу проводили сотрудники Главного управление собственной безопасности МВД России и управления ФСБ России по Ростовской области. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, Сергей Шпак был задержан у себя дома в ночь с 12 на 13 марта, Сергей Егоркин — в автомобиле на улице. Дома и на рабочих местах задержанных проведены обыски.

«Следователь направил в суд ходатайства об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Ожидается, что рассмотрение состоится завтра в Ленинском районном суде Ростова»,— отметил источник.

Кристина Федичкина