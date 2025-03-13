Стройплощадке подпилят гектары

Стороны конфликта вокруг начавшейся застройки Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга достигли компромисса, сообщил мэр Алексей Орлов. Инициативная группа, требующая присвоения лесному участку статуса особо охраняемой территории, готова отозвать иск против застройщика и властей. В мэрии пообещали взамен присвоить 22 га из 26 га Березовой рощи статус «территории общего пользования», который запретит капитальное строительство на участке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инициативная группа, защищающая Березовую рощу, готова отозвать иск против застройщика и властей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Инициативная группа, защищающая Березовую рощу, готова отозвать иск против застройщика и властей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале февраля компания «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс») приступила к обустройству площадки в Березовой роще Академического района под строительство жилья. Застройщик планировал возвести комплекс многоэтажных жилых домов площадью 37 тыс. кв. м с подземной автостоянкой на 150 машиномест и образовательным центром на 1,5 тыс. школьных мест и на 350 дошкольных мест.

Полная вырубка лесного массива Березовой рощи планировалась в 2012 году, когда землей владел Уральский государственный аграрный университет. Вуз планировал построить несколько учебных корпусов и стадион, однако позже земля была передана Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (сейчас — Дом.РФ). В 2018 году Дом.РФ продал земельный участок в 26 га компании «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс») под застройку, против которой стали выступать жители соседних домов. Администрация Екатеринбурга долгое время отказывалась одобрять проект планировки, предложенный компанией, однако в 2023 году Арбитражный суд Свердловской области обязал мэрию согласовать необходимые документы. В мае 2024 года застройка была официально одобрена. Позже власти города договорились с застройщиком о сохранении леса на 16 га территории вместо 4 га.

Однако жители соседних домов устроили акцию протеста и стали мешать работе строителей. Инициативная группа обратилась в Октябрьский райсуд с иском о бездействии к компании «Краснолесье», Дом.РФ, мэрии Екатеринбурга, минприроды и правительству Свердловской области. Суд 12 февраля наложил обеспечительные меры и временно запретил хозяйственную деятельность в роще. Спустя неделю глава Екатеринбурга Алексей Орлов начал переговоры с активистами.

В четверг, 13 марта, стало известно, что стороны достигли компромисса.

Как пояснил мэр Алексей Орлов, конфликт вокруг Березовой рощи «можно считать исчерпанным». «Найден компромисс, устроивший все стороны. На встрече финализировали итоги проделанной работы и пришли к общему знаменателю»,— добавил он.

По словам лидера активистов, помощника депутата Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Дениса Каракоза, мэр Алексей Орлов, заместитель градоначальника Рустам Галямов и депутат гордумы от «Единой России» Тимофей Жуков поддержали вариант отдать под застройку из 26 га леса всего 4 га. «Фактически будет вырублено только два гектара, так как на месте снесенного института и так деревьев нет»,— добавил господин Каракоз. В связи с этим инициативная группа приняла решение отозвать иск о признании всего участка Березовой рощи «особо охраняемой территорией».

Денис Каракоз отметил, что запланированная в Березовской роще школа на 1,5 тыс. учеников будет перенесена на ул. Анатолия Мехренцева. Участок вдоль ул. Краснолесья, принадлежащий застройщику, будет обменян на участок в роще на углу ул. Чкалова и ул. Академика Вонсовского, который принадлежит министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).

«Таким образом, компания сможет застроить участок вплотную до ул. Чкалова»,— пояснил Денис Каракоз.

Он подчеркнул, что комиссия по землепользованию и застройке мэрии Екатеринбурга изменит статус 22 га рощи на категорию ТОП-1 (территория общего пользования), к которой относятся парки и набережные. Позже земельный участок передадут в собственность муниципалитета, и тогда он получит статус «особо охраняемой природной территории». Денис Каракоз добавил, что работа застройщика по уборке деревьев и демонтажу забора будет проводиться «в присутствии членов штаба» активистов.

Власти Екатеринбурга придерживаются модели взаимодействия с общественностью и поиска компромиссов после акций протеста против строительства храма на месте сквера около театра драмы в 2019 году, считает заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций ИФиП УрО РАН Александр Белоусов. По его словам, в городе стараются контролировать ситуацию и не допускать роста влияния протестных движений.

«Случай с Березовой рощей изначально грозил превратиться в войну на истощение, однако от компромисса выиграли все. Власти могут записать себе в актив урегулирование конфликта, активисты — удовлетворение большей части их требований, застройщик — получение выгоды»,— пояснил господин Белоусов.

По словам политолога, Денис Каракоз создал себе «платформу для выдвижения» на выборах депутатов свердловского заксобрания в 2026 году. «С учетом общей поддержки СРЗП Денис Каракоз способен набрать около 20% голосов, но одного кейса с Березовой рощей будет недостаточно, для победы необходимо набрать от 35% до 40% голосов»,— пояснил Александр Белоусов. Эксперт подчеркнул, что участие в конфликте представителя СРЗП приведет к «общему увеличению рейтинга» партии в области и усилит ее на выборах в 2026 году.

Василий Алексеев