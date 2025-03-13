Проект моста для Ярославля вышел на завершающий этап перед торгами

Проект строительства третьего моста в Ярославле должен пройти оценку экономического воздействия. Это последний этап перед проведением торгов на поиск подрядчика для строительно-монтажных работ, рассказал губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Напомним, что в январе 2025 года проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Сейчас мы должны пройти оценку экономического воздействия. Это последняя стадия перед тем, как мы сможем выйти на торги. Она занимает 2-3 месяца. Это Росавтодор и министерство экономического развития. Росавтодор мы уже прошли. Сейчас надо пройти министерство экономического развития»,— сказал губернатор.

На работы в федеральном бюджете по-прежнему заложено 4 млрд руб. при общей стоимости в 30 млрд руб., 166 млн запланировано в областном бюджете. Возводить мост планируют в период с 2026 по 2031 год.

Алла Чижова