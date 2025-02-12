Строительство моста через Волгу в Ярославле начнется в 2026 году

В Ярославле третий мост через Волгу начнут строить в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и начальник отдела управления автомобильными дорогами Дмитрий Сергеев на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города муниципалитета. Ранее сообщалось, что планируется начать строительство в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

«В целом сроки реализации объекта у нас с 2026 года по 2031 год. В настоящее время строительство этого объекта не обеспечено финансированием в полном объеме. На 2026 год у на предусмотрены средства в объеме 4 млрд руб., что значительно меньше тех цифр, которые я назвал ранее. В бюджете области также предусмотрена в 2026 году необходимая доля софинансирования. Она составляет 4%, 166 млн также заложено»,— сказал господин Сергеев.

Он рассказал, что сейчас документация для оценки эффективности капитальных вложений направлена в Федеральное дорожное агентство. Заключение ожидают в апреле. По словам замминистра, после этого будет рассмотрен вопрос о выделении необходимого объема финансирования.

«Предполагаем, если в 2025 году у нас будут получены заключения и финансирование необходимое встанет, мы теоретически можем приступить и к определению подрядной организации в конце 2025 года, но финансирование, опять же, 2026 года»,— сказал господин Сергеев.

Напомним, что полная стоимость моста составляет 27 млрд руб. на первый квартал 2024 года, однако с учетом сроков строительства она может вырасти до 36 млрд.

Алла Чижова