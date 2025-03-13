В Европарламенте прошли обыски и аресты по делу о коррупции в пользу Huawei

Европарламент оказался в эпицентре коррупционного скандала, связанного с Huawei. В рамках спецоперации бельгийских спецслужб сотни полицейских провели обыски и задержания по 21 адресу в Бельгии, Португалии и Франции, сообщает Associated Press.

Аресты, санкционированные генеральным прокурором Бельгии, последовали за расследованием, опубликованным газетой Le Soir и другими местными СМИ. В нем утверждалось, что представители Huawei подкупали нынешних и бывших членов Европарламента, чтобы обеспечить соблюдение коммерческих интересов китайского телекоммуникационного производителя в Европе.

Помимо задержаний судья, ведущий это дело, также распорядился опечатать два кабинета в здании Европарламента в Брюсселе, выделенные помощникам парламентариев. Те подозреваются в участии в коррупционной схеме.

В сообщении бельгийской прокуратуры говорится, что лица, действовавшие в интересах Huawei, под прикрытием коммерческого лоббирования с 2021 года по настоящее время давали взятки членам Европарламента как наличными, так и в виде подарков — оплаты ужинов в ресторанах, путешествий, походов на футбольные матчи.

Кирилл Сарханянц