Лукашенко согласился приехать на 9 Мая в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что собирается посетить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. 9 Мая также по Красной площади пройдут военнослужащие вооруженных сил республики, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась, дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущих поколений»,— сказал Владимир Путин по итогам переговоров с господином Лукашенко в Кремле.

Также президент напомнил, что в День Победы во многих российских и белорусских городах пройдут движения «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит».

В декабре министр обороны Андрей Белоусов говорил, что Россия на 9 Мая ждет лидеров государств—членов ОДКБ в Москве, а также пригласила воинские расчеты этих стран принять участие в параде вместе с российскими военными. Кроме Белоруссии в российскую столицу на праздник могут приехать военнослужащие из Армении (которая заморозила свое участие в ОДКБ), Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Кроме них были приглашены и все страны СНГ — так, кроме перечисленных Москва ожидает участие в параде представителей Азербайджана и Узбекистана. Кроме того, Россия пригласила войска КНДР принять участие в параде Победы в Москве.

Подробнее о том, что обсуждали президенты на пресс-конференции по итогам переговоров,— в материале «Ъ».