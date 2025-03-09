Белгородский министр здравоохранения вернулся со службы в «Барсе»

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников вернулся к своим обязанностям после службы в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Об этом сообщил он сам в своем Telegram-канале.

Министр считает, что получил важный опыт: «увидел работу изнутри». В результате были приняты организационные решения.

«На должность командира медицинской службы назначен постоянный человек (больше «сменных» руководителей не будет), врач с боевым опытом, — рассказал чиновник. — Увидел, что медицинская и организационная помощь требуется не только нашим бойцам, но и их семьям: разработан маршрут по этому направлению. Руководитель медслужбы будет еженедельно участвовать в совещании с главными врачами медицинских организаций, чтобы упростить систему оказания медицинской помощи и оперативно реагировать на возникающие вопросы».

Андрей Иконников вступил в отряд чуть больше месяца назад. Все это время его обязанности исполняла первый замминистра Людмила Крылова.

О том, почему чиновники макрорегиона вступают в «Барс», читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь