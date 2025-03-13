Киргизия и Таджикистан стерли линию раздора

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон поставили точку в многолетнем пограничном споре между двумя странами: в четверг, 13 марта, они подписали 16 совместных документов, в том числе о государственной границе. В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уверены: теперь в регионе будет гораздо спокойнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева) и президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: EPA / IGOR KOVALENKO Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева) и президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: EPA / IGOR KOVALENKO

«Отныне наша граница не линия раздора, а мост дружбы,— заявил в четверг киргизский лидер Садыр Жапаров, принимая в Бишкеке президента Таджикистана Эмомали Рахмона. И добавил: — Наши народы связаны не только горами, но и общей историей. Теперь мы пишем ее новую главу». «Этот день войдет в историю как триумф мудрости наших народов»,— развил эту мысль Эмомали Рахмон.

Президенты по видеосвязи наблюдали за тем, как шлагбаумы на КПП «Кызыл-Бель» и «Кайрагач» поднялись, после чего чиновники двух стран пошли навстречу друг другу и обменялись крепкими рукопожатиями. А вслед за этим тепло поприветствовали друг друга и обнялись собравшиеся на границе жители приграничных районов двух стран, по такому случаю надевшие праздничные наряды.

Граница была закрыта с мая 2021 года, когда в Баткенской области Киргизии произошел вооруженный конфликт с соседями. Трехдневные бои тогда унесли жизни 36 граждан Киргизии и 19 граждан Таджикистана.

Киргизская Генпрокуратура квалифицировала те действия таджикской стороны как военное вторжение. В Душанбе же обвиняли соседей в провокациях. Еще более крупные столкновения прошли в сентябре 2022 года в районе таджикского анклава Ворух, окруженного киргизской территорией. Тогда за два дня погибли по меньшей мере 100 человек. Стороны возлагали ответственность за это друг на друга.

Первопричины проблем надо искать еще в 1924–1925 годах, когда в СССР проходил процесс национально-территориального размежевания. Границы прочерчивались без особого учета хозяйственных и этнографических реалий, что после распада СССР и спровоцировало немало конфликтов.

Теперь, как утверждают власти обеих стран, все это окончательно в прошлом. В конце 2022 года представители Киргизии и Таджикистана начали встречаться по вопросам делимитации границы протяженностью почти 1 тыс. км, и к декабрю 2024-го процесс был завершен.

«Мы получили от Таджикистана 190 гектаров — они получили от Кыргызстана 190 гектаров. Все участки были обменяны равнозначно»,— рассказал ранее глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

Кроме того, был решен спор вокруг Торт-Кочо — стратегически важного места, где пересекаются киргизская трасса Ош—Раззаков и дорога, по которой жители анклава Ворух ездят в основную часть Таджикистана. Ранее граждане Таджикистана периодически в знак протеста перекрывали киргизскую трассу. Теперь это исключено: полотно дороги и по 15 метров с каждой стороны стали нейтральной зоной. «Теперь никто не сможет закрывать дорогу на Торт-Кочо со словами "это мой участок"»,— пояснял Камчыбек Ташиев.

Наконец, были решены вопросы с обеспечением доступа к местным водным ресурсам, что тоже годами было источником напряженности между соседями.

Как стало известно в четверг, стороны договорились о создании совместных комиссий для предотвращения возможных пограничных инцидентов в будущем.

Впрочем, из настроя Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона следовало, что их вряд ли стоит ожидать. В Бишкеке и Душанбе, напротив, ждут стремительного развития двусторонних отношений. Так, были поставлены цели резкого увеличения товарооборота (до рекордных $500 млн к 2030 году) и улучшения транспортных связей. В ближайшее время между странами будут запущены автобусные рейсы. А уже на 14 марта был запланирован первый за долгое время авиарейс по маршруту Душанбе—Бишкек. Всего в рамках визита Эмомали Рахмона в Киргизию было подписано 16 совместных документов.

Новости из Бишкека в регионе восприняли однозначно позитивно. В Шанхайской организации сотрудничества назвали подписание договора о госгранице «воплощением доброй воли сторон к решению вопросов мирными средствами в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и уважения». А в секретариате ОДКБ отметили, что этот шаг будет содействовать повышению безопасности в зоне ответственности организации.

Николай Амелин