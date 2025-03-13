Пограничный спор Таджикистана и Киргизии

После распада СССР около 70 участков таджикско-киргизской границы общей протяженностью более 972 км оказались спорными, из-за чего между местными жителями и пограничниками двух стран регулярно возникали стычки, в том числе с человеческими жертвами. Процесс по делимитации и демаркации участков стартовал в 2002 году, когда была создана соответствующая межгосударственная комиссия.

В конце 2000-х работы были приостановлены из-за трудностей при определении правовой основы для разграничения. На тот момент спорным оставался участок границы на севере Беткенской области Киргизии протяженностью более 500 км. С 2010 года, по данным властей Таджикистана, там было зафиксировано порядка 230 инцидентов.

В 2014 году произошло более 30 столкновений, несколько человек погибли. В 2015 году Бишкек и Душанбе возобновили процесс делимитации границ, интенсивность инцидентов спала.

В 2019 году в анклаве Ворух произошли два столкновения между местными жителями и одно — между пограничниками в Лейлекском районе Беткенской области. Последнее закончилось гибелью четырех и ранением более 20 человек.

В мае 2021 года граница была закрыта после столкновения между жителями приграничных сел в районе водораспределительного пункта «Головной», переросшего в перестрелку пограничников. Стороны тогда заявили о более чем 50 погибших и более чем 250 пострадавших, разрушении более чем 100 жилых домов и эвакуации из зоны конфликта более чем 55 тыс. человек.

В январе 2022 года произошла перестрелка между военными двух стран в приграничном селе Кок-Таш. Обе стороны обвиняли друг друга в применении минометов, гранатометов и БПЛА. Власти Таджикистана заявили о двух погибших.

С 14 по 19 сентября 2022 года произошло самое масштабное столкновение между Таджикистаном и Киргизией. Перестрелки между военными велись сразу на нескольких участках границы длиной более 100 км. В Беткенском районе был введен режим ЧС. Киргизия заявила о гибели 59, ранении 140 и эвакуации 142 тыс. человек из зоны конфликта. МИД Таджикистана заявлял о 41 погибшем со своей стороны.

Дмитрий Квасов