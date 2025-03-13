«Поводов для эйфории пока что немного»

Евросоюз работает над 17-м пакетом антироссийских ограничений. В Брюсселе уверены, что санкционные меры дают нужный результат. Об этом сообщили в аппарате еврокомиссара по внешним связям Каи Каллас. Между тем в России активно обсуждается перспектива отмены, по крайней мере, части рестрикций в рамках переговорного процесса с США. В Кремле призвали не забегать вперед в подобном вопросе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен, что время радужных прогнозов еще не настало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Санкции, перспектива их отмены, а также возвращение сбежавших западных компаний — это то, что сейчас активно обсуждается. Настрой у российских игроков весьма позитивный, что есть свидетельство явного прогресса в рамках украинского урегулирования. Чиновники якобы уже опрашивают предпринимательское сообщество, как лучше этот процесс обставить, что отменять в первую очередь, а с чем повременить. Хотя при этом активно звучат голоса, призывающие не впадать в эйфорию.

Но, с другой стороны, как же в нее не впадать когда каждый день появляются соответствующие публикации? Вот, например, так называемый теневой российский танкерный флот более не испытывает особых проблем — или нашли способ противодействия, или же ограничительные меры действуют формально. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан как может пытается тормозить европейские рестрикции, Михаила Фридмана, в частности, активно защищает. Периодически появляются откровения источников о том, что США уже фактически ведут закулисные переговоры с Германией о покупке «Северных потоков».

Иными словами, мир на Украине сулит Российской Федерации очень много различных бонусов. Правда, есть некоторые опасения, что Америка намерена играть в этом будущем совместном бизнесе ведущую роль.

Это можно еще назвать экономической экспансией. Между тем Дональд Трамп готов, наоборот, санкции усилить, если РФ не проявит гибкости в переговорном процессе. Главное заключается в том, что антироссийские санкции есть одно из противоречий между США и Европейским союзом. Брюссель в отличие от Вашингтона не собирается их отменять, а намерен усиливать.

И все это происходит на фоне торговой войны между двумя полюсами западного мира. Их отношения портятся на глазах. В этой связи очень сложно обещать что-то России, когда у тебя нет согласия с основным партнером. Это признает госсекретарь Марко Рубио, и именно по этой причине Европу нельзя исключить из дальнейшего переговорного процесса. Впрочем, перемирие они солидарно поддерживают. В Москве же в очередной раз заявляют, что санкции нам не помеха, экономика наша адаптировалась, а то и стала еще сильнее.

Хотя, конечно, и гражданская авиация, и финансовый сектор, и многие другие направления явно не ослабнут, если санкции в итоге отменят. В целом так иногда кажется, что поводов для большой эйфории пока мало. Слишком много рисков и недосказанности.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе