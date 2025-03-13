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Полиция Краснодара призвала жителей не ловить «закладчиков» самостоятельно

Сотрудники УМВД России по Краснодару призвали граждан не предпринимать попыток самостоятельного задержания «закладчиков» наркотиков из-за высокого риска для жизни. Об этом сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на замначальника полиции по оперативной работе ведомства, подполковника Александра Гарнаги.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

По его словам, при обнаружении подозрительных лиц или тайников с наркотиками необходимо звонить в дежурную часть по номеру 102 или обращаться к участковому.

«Для гражданских очень рискованно. Преступник может быть вооружен. Был в Краснодаре случай, когда при задержании в лесном массиве закладчика-оптовика смертельное огнестрельное ранение получил сотрудник ППС. А ведь он был подготовленным сотрудником»,— отметил господин Гарнага.

Подполковник полиции также подчеркнул, что одной из проблем остается безрецептурная продажа сильнодействующих препаратов. В прошлом году в городе ликвидировали сеть аптек, продававших прегабалин, прибыль которой исчислялась десятками млн руб. Сейчас расследуется дело о подобной схеме, организованной выходцами из Ростовской области.

В 2024 году на Кубани зарегистрировали 7 тыс. наркопреступлений, включая 4,2 тыс. случаев сбыта и 2,5 тыс. эпизодов незаконного хранения. За такие преступления предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а за производство и сбыт — пожизненное заключение.

Анна Гречко

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