В 2024 году поставки в торговые сети Крыма выросли в семь раз

По итогам минувшего года объем продуктов питания и непродовольственных товаров, ввезенных в Крым логистическим оператором «АйСи Логистик» (входит в «АйСи Групп»), достиг 6,8 тыс. т. Это в семь раз больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено логистическим оператором «АйСи Логистик» Фото: предоставлено логистическим оператором «АйСи Логистик»

Мясо и мясные продукты занимают 27% поставок; вода, соки и газнапитки — 18%; молочная продукция — 14%; бытовая химия и косметика — 12%;; корма для животных — 9%; бакалея и кондитерские изделия — 6%%, консервированные продукты — 2% и алкоголь — 1%.

Объемы поставок с полуострова в 2024 году составили более 20 тыс. т, что в пять раз больше, чем в 2023 году. Алкоголь занимает 27% поставок из Крыма; овощи и фрукты — 24%, минеральные удобрения — 19%; молочная продукция — 9%; комнатные растения — 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено логистическим оператором «АйСи Логистик» Фото: предоставлено логистическим оператором «АйСи Логистик»

Как уточнили в компании «АйСи Логистик», они работают с производителями и дистрибьюторами без посредников. В распределительном центре в Симферополе товары сортируются, а затем развозятся по торговым точкам. По словам гендиректора «АйСи Логистик» Михаила Сентемова, в 2025 году компания откроет в Крыму крупный логистический хаб на 72 тыс. кв. м, который будет выполнять функцию регионального распределительного центра.

Василий Хитрых