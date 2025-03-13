Армения готова обсуждать сроки и место подписания соглашения с Азербайджаном

Министерство иностранных дел Армении подтвердило договоренность с Азербайджаном по проекту мирного соглашения. Ведомство заявило о готовности начать консультации о сроках и месте подписания документа. Ранее о согласовании последних спорных пунктов соглашения сообщил МИД Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Официальный Баку предпочел выступить с односторонним заявлением. Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает факт согласования проекта соглашения ''Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой'' и завершения переговоров по согласованию проекта»,— говорится в сообщении армянского МИДа.

Баку и Ереван несколько месяцев не могли согласовать два пункта мирного соглашения из 17 — отказ от взаимных судебных исков и обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе. Накануне МИД Армении сообщил об обсуждении этих вопросов. 13 марта глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов сообщил, что Армения приняла предложения Азербайджана по этим вопросам.

Отдельное условие Баку для заключения мирного соглашения — изменение конституции Армении. В документе содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией к республике. Армянские власти заявляли о необходимости вынести вопрос об изменении конституции на референдум.

Лусине Баласян