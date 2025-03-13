Световое шоу на нижегородском кремле в праздники обойдется в 43 млн рублей

Более 43,3 млн руб. выделили на архитектурный светодизайн фасадов стен и башен нижегородского кремля в рамках праздничных и событийных мероприятий 2025 года. Госучреждение «Нижегородский Кремль» разместило электронный аукцион на проведение работ 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Световое шоу запланировано для восьми событий. Это День Космонавтики, День Победы, конференция «Цифровая промышленность» (ЦИПР), День России, День памяти и скорби, День города (16 августа), День народного единства и Новый год. Дороже всего обойдется подсветка на новогодние праздники, для выполнения работ в течение девяти дней заложено 22,2 млн руб.

Итоги закупки подведут 24 марта.

Галина Шамберина