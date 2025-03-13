Новые выбросы мазута нашли в Анапе

На шести участках побережья Анапы 13 марта обнаружены новые выбросы мазутных фракций. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Следы нефтепродуктов зафиксированы на территориях, закрепленных за командами из Успенского, Красноармейского, Северского, Лабинского и Крымского районов, которые ведут работы на пляжах между селом Витязево и станицей Благовещенской. Очаги загрязнения также выявлены на участке, который курирует Белореченский район, вблизи пляжа «Тортуга» в Витязево.

Приоритетной задачей остается оперативная ликвидация новых загрязнений, после чего продолжится очистка прибрежной полосы.

«Ъ-Кубань» писал, что 25 марта суд рассмотрит ходатайство владельцев «Волгонефть» о создании фонда. Ответчики ходатайствуют о формировании фонда посредством предоставления независимой гарантии АО «РНПК» и САО «ВСК» на общую сумму 1,066 млрд руб.

Вячеслав Рыжков