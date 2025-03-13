Суд рассмотрит ходатайство владельцев «Волгонефть» о создании фонда 25 марта

Арбитражный суд Краснодарского края 25 марта рассмотрит ходатайство владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение, о создании фонда ограниченной ответственности в размере 533 млн руб. для каждого судна. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах дела указано, что ответчики ходатайствуют о формировании фонда посредством предоставления независимой гарантии АО «РНПК» и САО «ВСК» на общую сумму 1,066 млрд руб. Суд запросил у гарантов сведения о выдаче банковской гарантии компаниям ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «КамаТрансОйл», документы должны быть предоставлены до 7 апреля.

10 марта судовладельцы заявили о создании двух компенсационных фондов на сумму более 1 млрд руб. В качестве гаранта для фонда выступает АО «Российская национальная перестраховочная компания», срок действия гарантии установлен до 16 декабря 2030 года. Финансовые обязательства ООО «Кама Шиппинг» и ООО «КамаТрансОйл» обеспечены страховщиком САО «ВСК».

Вячеслав Рыжков