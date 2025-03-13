Фуражка милая, не рвися!

Как стало известно “Ъ”, Главная военная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Полковник, находящийся сейчас в отставке, обвиняется в получении от предпринимателя взятки за увеличение объемов поставок фуражек в вооруженные силы и общее покровительство генеральному директору АО «Княгининская швейная фабрика», депутату одноименного муниципального округа Нижегородской области Александру Свистунову. Бывший военный, в отличие от взяткодателя, вину не признает, а его защита утверждает, что платить господину Демчику было просто не за что.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Утвердив обвинение, Главная военная прокуратура направила материалы уголовного дела, в котором 19 томов, в Московский гарнизонный военный суд (ГВС). На сайте последнего зафиксировано, что материалы поступили 12 марта, но конкретному судье еще не распределены.

Владимир Демчик, возглавлявший вещевое управление Минобороны с 2016 по 2018 год, обвиняется Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР в получении взятки в крупном размере (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а руководителю Княгининской швейной фабрики (КШФ) Александру Свистунову инкриминируется ее дача (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Произошло это, по версии обвинения, еще в апреле 2017 года — господин Свистунов принес 1 млн руб. в кабинет начальника управления.

Сделал он это вынужденно, считают в ГВСУ, так как в противном случае полковник Демчик обещал не принять эталонные образцы продукции КШФ, создав тем самым условия, при которых фабрика не сможет выполнить обязательства по уже заключенным контрактам и подписать новые.

В свою очередь, адвокат полковника Сергей Старовойтов обратил внимание “Ъ” на то, что КШФ в своей области фактически являлась монополистом со времен СССР, а его подзащитный никакого влияния на контракты, которые фабрика заключала не с Минобороны, а «Военторгом», оказать не мог. В его обязанности, приведенные самим следствием, входило утверждение документов и — по результатам проверок годности — контрольных образцов продукции. «Свистунову было прекрасно известно, что независимо от увеличения или уменьшения объемов закупок такой контракт будет заключен именно с КШФ»,— отметил господин Старовойтов.

Интересно, что о взятке вначале сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ, а затем и в ГВСУ СКР узнали не от Александра Свистунова, а от ранее неоднократно судимого предпринимателя Олега Трибунских из Воронежа. Он пошел взяткодателем по другому делу — бывшего руководителя полковника Демчика генерал-майора Валерия Муминджанова — экс-начальника департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечающего за обеспечение военных вещевым имуществом (его рассмотрит Воронежский ГВС).

В сделанной Олегом Трибунских записи разговора с Александром Свистуновым речь шла о 4 млн руб., якобы переданных вещевикам. Кстати, именно такую сумму у полковника Демчика из кабинета изъяли в 2017 году сотрудники ДВКР ФСБ в ходе проверочных мероприятий, но впоследствии вернули, получив подтверждение законности ее происхождения.

В заключительной стадии следствия, когда глава КШФ признал вину и начал сотрудничать со следствием, сумма взятки сократилась, а в обвинении полковника появилось примечание о ее вымогательстве.

Таким образом, Александр Свистунов, подтвердивший дачу взятки, по итогам разбирательства может получить небольшой и даже условный срок, а полковнику Демчику грозит от 7 до 12 лет с крупным штрафом.

Что касается КШФ, то, как указано в уголовном деле, товар, подлежащий поставке обществом в полном объеме, передан «Военторгу», принят и своевременно оплачен.

Николай Сергеев