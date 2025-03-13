Работодатели стали чаще удерживать сотрудников

В условиях острого дефицита кадров на российском рынке труда усилился тренд на удержание специалистов, рассказала сооснователь и управляющий партнер UpScale11 Анастасия Хрисанфова. Она привела данные исследования рекрутинговой службы Atsearch Group, согласно которому 42% опрошенных работодателей считают текучесть кадров ключевым вызовом для компании.

«Предыдущий ответ рынка на дефицит специалистов был связан с истерическим наймом — компании бросились искать ниши, где они еще не нанимали. Они начали делать первые стихийные шаги в области повышения уровня вознаграждения и перегревали рынок. Сейчас начинается разворот в сторону долгосрочного планирования в вопросе кадров. В первую строчку в стратегии развития компании ставят удержание людей»,— рассказала госпожа Хрисанфова на конференции ИД «Коммерсантъ».

Эксперт отметила, что впервые за последние 20 лет многие компании отмечают укомплектованность штата сотрудников на уровне 70% при обычной 95–97%. Для борьбы с дефицитом кадров работодатели повышают зарплаты и сильно упрощают процессы найма, например, сокращая этапы собеседований. Для большинства кандидатов гибридный формат работы остается одним из важных факторов при выборе работодателя, также растет интерес к платформенной занятости.

Как писал «Ъ» в феврале, за последний год работодатели стали в два раза чаще приглашать на работу сотрудников старше 40 лет. Работодатели объясняют рост интереса к кандидатам, которых раньше во многих компаниях не считали приоритетными, дефицитом кадров и нарастающей конкуренцией на рынке труда. В топ-5 профессиональных сфер с наиболее лояльным отношением работодателей к людям в возрасте 41–50 лет вошли «Высший и средний менеджмент» (33% приглашений на такие вакансии были сделаны людям этой возрастной категории), «Финансы, бухгалтерия» (27%), «Безопасность» (25%), «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 23%). Соискателей в возрасте 51–60 лет чаще всего зовут на вакансии в таких сферах, как «Безопасность» (17% приглашений), «Сельское хозяйство» (9%) и «Добыча сырья».