В Екатеринбурге мужчину осудили на два года за нападение на журналистов

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор гражданину одной из среднеазиатских республик Эраджу Джиянову, признав его виновным в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, в применении насилия и повреждении имущества, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, утром 5 июня 2024 года подсудимый, находясь на автопарковке у местного отдела МВД по вопросам миграции, применил физическое насилие к девушке-корреспонденту телекомпании ООО «ТК-Резонанс» (Крик-ТВ) и повредил телевизионное оборудование.

Ущерб от действий злоумышленника составил около 25 тыс. руб.

Суд признал Эраджа Джиянова виновным по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование профессиональной деятельности с приминением насилия и уничтожением имущества) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Полина Щуцкая