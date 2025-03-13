Ярославский аэропорт перешел под управление инвестора

Аэропорт Туношна перешел под управление инвестора — группы компаний «Аэрофьюэлз», которая проведет реконструкцию. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Аэропорт перешел под управление инвестора. То, что в наших планах, все и реализовали. Уже весной начнется строительство, потому что проектирование практически завершено, и сейчас заканчивается экспертиза. И все сотрудники уже перешли работать в новую компанию, которая в аэропорту. И, по большому счету, мы начинаем новую жизнь, можно сказать, с точки зрения авиации»,— сказал господин Евраев.

Он также добавил, что еще 4 млрд руб. в федеральном бюджете заложено на расширение полосы. Сейчас идет проектирование этих работ, которое закончится летом. На сами работы по реконструкции уйдет 6-7 месяцев.