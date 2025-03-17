Сегодня исполняется 91 год олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира по волейболу, заслуженному мастеру спорта СССР Виталию Коваленко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Коваленко

Фото: cska.ru Виталий Коваленко

Фото: cska.ru

Его поздравляет чемпион Европы по волейболу, обладатель Кубка мира, многократный победитель еврокубковых турниров, заслуженный мастер спорта СССР Дмитрий Фомин:

— Уважаемый Виталий Александрович! От всей души, от имени всего волейбола поздравляю Вас с днем рождения. Вы относитесь к той когорте великих советских спортсменов, кто многократно становился чемпионами своей страны, а выдающаяся игра на международных площадках и в сборной СССР приносила победы, медали и кубки на Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы. Ваша преданность волейболу вызывает восхищение. Она служила и служит примером для новых поколений. Желаю Вам быть таким же бодрым, каким мы видим Вас на встречах ветеранов. Долгих лет Вам жизни, хорошего здоровья, и чтобы волейбол был всегда с Вами.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»