Каждый четвертый житель Ижевска принимает участие в субботниках

Каждый четвертый житель Ижевска принимает участие в субботнике: 22% на безвозмездной основе, 1% — за отгулы, 2% — за дополнительную оплату. Согласно опросу Super Job, 22% не откликаются на призывы принять участие в субботниках. 45% сотрудников сообщили, что в их организациях не проводятся субботники. 8% не знают, существует ли такая практика в их компании, чаще всего это касается недавно принятых на работу сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Чем старше респонденты, тем реже они игнорируют участие в общественно полезном труде: среди молодежи до 35 лет подобным образом поступают 30%, а среди горожан старше 45 лет — только 10%. Причем женщины и сотрудники старше 45 лет — те, кто чаще всего проявляет инициативу в вопросах поддержания чистоты и порядка без дополнительной оплаты.

Опрос выявил, что субботники проводятся в 23% компаний: в 18% такие мероприятия проходят в рабочее время, в 5% — в выходные.