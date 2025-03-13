Сочи и Дубай 8 марта стали самыми популярными направлениями из Домодедово

Аэропорт Домодедово подвел итоги перевозок в праздничные дни, приуроченные к 8 Марта. Наибольший пассажиропоток с 7 по 10 марта был зафиксирован на рейсах в Сочи и Дубай, передает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди внутренних направлений наиболее востребованным стал Сочи. В пятерку популярных также вошли Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Калининград. Наибольший прирост продемонстрировал Новосибирск (+25% к прошлому году), а число пассажиров на рейсах в Красноярск увеличилось в 2,2 раза. Спрос на перелеты в Норильск и Благовещенск вырос на 21 и 15% соответственно.

Среди международных направлений лидировал Дубай. Существенный рост пассажиропотока зафиксирован на маршрутах в Шарм-эль-Шейх и Хургаду — более чем в три раза. Также увеличилось число пассажиров, вылетающих в Стамбул (+68%), Шарджу (+23%) и Ташкент (+18%).

На данный момент аэропорт Домодедово обслуживает более 80 маршрутов, 15 из которых являются уникальными для московского авиаузла. Перевозки выполняются 26 авиакомпаниями.

Вячеслав Рыжков