Завод по производству лапши за 13 млрд рублей построят под Новосибирском

На площадке ПЛП в Новосибирской области к 2028 году будет построен завод по производству лапши быстрого приготовления. Инвестором проекта является компания «Сэлтикс Сиберия» (принадлежит вьетнамской АО «Сэлтикс»). Общий объем вложений в проект составит порядка 13 млрд руб., сообщает пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области».

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Помимо лапши быстрого приготовления предприятие будет выпускать картофельное пюре быстрого приготовления, макароны, бульоны и напитки. Общая площадь завода составит более 48 тыс. кв. м.

«Планируем выполнить проект в два больших этапа с возможностью дальнейшего расширения и как можно быстрее начать производство. Первый этап стоимостью 4,9 млрд руб. будет реализован до конца 2027 года. На данный момент мы уже завершили проектирование завода, прошли экспертизу, получили разрешение на строительство и техусловия на подключение к объектам инфраструктуры ПЛП», — рассказал генеральный директор ООО «Сэлтикс Сиберия» Андрей Атамуратов.

На полную мощность завод должен выйти до 2034 года. Налоговые поступления в региональный бюджет в результате работы компании за десять лет составят более 1,8 млрд руб.

Совет по инвестициям при губернаторе Новосибирской области признал проект масштабным и подтвердил право на получение налоговой льготы на имущество. Определен участок под проект площадью 12,8 га.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сэлтикс Сиберия» зарегистрировано в Новосибирске в ноябре 2023 года. Размер уставного капитала компании составляет 63,5 млн руб.

Лолита Белова