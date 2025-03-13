Минфин: предложение ЦБ станет шагом к легализации цифровых валют в РФ

Заместитель министра финансов Иван Чебесков назвал предложение о совершении сделок с цифровыми валютами еще одним шагом к их легализации в стране. По его словам, Минфин и ЦБ не поддерживают расчеты в криптовалюте, но выступают за создание инфраструктуры для обращения цифровых валют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы надеемся, что это еще один шаг к дальнейшей легализации цифровых валют в нашей стране. Естественно, никто не говорит о расчетах внутри страны. Мы никогда их не поддерживали, но с точки зрения создания инфраструктуры для того, чтобы цифровые валюты обращались легально, не в каких-то "серых зонах", как это сейчас происходит»,— отметил господин Чебесков (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что Минфин разрабатывал предложения о совершении сделок с криптовалютами квалифицированными инвесторами вместе с ЦБ. «У нас, у Минфина, всегда была позиция, что рынок цифровых валют нужно максимально легализовать и урегулировать… И все это время прорабатывали с коллегами возможность запуска такого механизма»,— рассказал он.

12 марта Банк России направил предложение в правительство разрешить «особо квалифицированным» инвесторам торговать цифровой валютой. Речь идет о гражданах, разместивших ценные бумаги и депозиты на сумму более 100 млн руб. или получивших доход за 2024 год более 50 млн руб. Экспериментальный режим планируется ввести на три года.

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