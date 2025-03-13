Никогда еще Лукашенко так не ждали в Кремле

В Кремль на встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко аккредитовалось беспрецедентное количество журналистов, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Кроме российских и белорусских журналистов, а также корреспондентов мировых агентств, таких как AFP и Reuters, здесь, в Кремле, в Большом кремлевском дворце, корреспонденты, например, китайских, индийских СМИ, что является неожиданностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Колесников / Коммерсантъ Фото: Андрей Колесников / Коммерсантъ

Все ждут комментариев Владимира Путина о возможности прекращения огня по линии соприкосновения и мирных переговоров. Впрочем, ждать еще долго: переговоры с Александром Лукашенко начнутся не раньше 14:00 по Москве. Затем переговоры в расширенном составе, обед и только потом — пресс-конференция, на которой пока, по информации «Ъ», предусмотрены по три вопроса с каждой стороны (что на самом деле немало).

Впрочем, в случае с Александром Лукашенко это, как правило, не работает: он, желая выговориться сам, дает выговориться и журналистам.

А пока журналисты прохлаждаются в буфете.