Главу тамбовского филиала «Газпрома» отправили в СИЗО по делу о наркотиках

Ленинский райсуд Тамбова заключил на два месяца под стражу генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы региона, он обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Господина Стефанова, который руководит тамбовским филиалом «Газпрома» с 2021 года, задержали в начале недели. Как сообщило издание «РИА Новости», вместе с ним силовики арестовали руководителя областного «Водгазхоз» Руслана Брагарника. У задержанных якобы был изъят кокаин. Официально в правоохранительных органах эту информацию не комментировали.

Роману Стефанову 45 лет. Он окончил Военный инженерно-космический университет, Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также академию правосудия. После службы в армии работал в структурах «МРСК Центра». С декабря 2021 года господин Стефанов является гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».

Сергей Толмачев, Воронеж