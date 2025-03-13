Жителю Тюмени предъявили обвинение в применении насилия к сотруднику ГИБДД

Следственный отдел СК по Калилинскому АО в Тюмени возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как утверждает следствие, днем 12 марта сотрудник ГИБДД остановил автомобиль на ул. Первомайской в Тюмени из-за тонированных стекол. Проверяя документы водителя, инспектор установил, что тот не оплатил один штраф. Проехать в отдел ГИБДД водитель отказался.

Обвиняемый начал ехать на автомобиле, сотрудник ГИБДД держался за панель на двери автомобиля, чтобы не упасть. Водитель увеличивал скорость и двигался по оживленной трассе, пока инспектор не упал на проезжую часть. Сейчас он находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

Обвиняемый скрылся с места преступления, но позднее был задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее суд в Алапаевске приговорил местного жителя к четырем годам в колонии за применение насилия к полицейскому. Осужденный ударил полицейского по голове, когда тот доставлял его в суд из-за неуплаты административного штрафа.

Анна Капустина