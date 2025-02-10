Суд приговорил уральца к 4 годам колонии за физическое насилие над участковым

Алапаевский городской суд приговорил местного жителям к четырем годам колонии строгого режима за то, что он ударил полицейского в область головы, когда тот пытался пресечь его противоправные действия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел днем 9 сентября 2024 года, когда в отношении местного жителя сотрудники полиции составили протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). «По пути следования в суд на рассмотрение указанных протоколов он попытался скрыться из служебного автомобиля полиции и избежать ответственности за совершенные правонарушения»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Чтобы сбежать от правоохранителей, осужденный ударил рукой одного из них в область головы, находясь в салоне служебного автомобиля. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Вину осужденный не признал.

Напомним, Верхнесалдинский районный суд в конце декабря 2024 года приговорил к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима местного жителя за применение насилия к сотруднику изолятора временного содержания. Осужденный ударил сотрудника ногой в плечо, от чего тот «испытал физическую боль».

Мария Шараева