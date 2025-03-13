В Красноармейском районе выявили 18 нелегальных приезжих

В станице Старонижестеблиевской Красноармейского района выявили 18 нелегальных приезжих, которые работали в теплицах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении иностранцев составлены протоколы об административных нарушениях по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента). Трое приезжих привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушением миграционного режима). В отношении 12 мужчин также составлены протоколы за нарушение режима пребывания по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Иностранцы прибыли из Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. По решению суда они выплатят штрафы, четверых выдворят за пределы страны.

Алина Зорина