Чемпион мира 2006 года Франческо Тотти посетит Премию РБ в Москве

Итальянский футболист, победитель чемпионата мира 2006 года Франческо Тотти посетит Премию «Рейтинга Букмекеров» (РБ) в Москве. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба РБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Премия РБ является ежегодной. Она в очередной раз пройдет 8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Тотти выступит на мероприятии в качестве специального гостя.

Ранее в этой роли на премии появлялись другой чемпион мира 2006 года итальянец Алессандро дель Пьеро, двукратный победитель мировых первенств в составе сборной Бразилии Кафу, а также обладатель «Золотого мяча» 2000 года португалец Луиш Фигу.

Тотти 48 лет, он завершил карьеру игрока. Единственным клубом Тотти была «Рома», которую он представлял с 1992 по 2017 год. Итальянец провел за клуб 785 матчей, забил 307 мячей и отдал 205 голевых передач. Чемпион Италии в сезоне-2000/01, двукратный обладатель кубка и суперкубка страны. За сборную Италии Тотти провел 58 матчей, отличившись 9 раз. В 2006 году в ее составе полузащитник одержал победу на чемпионате мира.

Роман Левищев