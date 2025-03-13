В горах Сочи сохраняются хорошие условия для катания

Сочинский курорт «Роза Хутор» поддерживает благоприятные условия для горнолыжников вопреки одной из самых теплых мартовских декад за последние годы. Февральские обильные осадки сформировали достаточный снежный покров для эксплуатации трасс, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Благодаря февральским сильным снегопадам, которые принесли на курорт более 120–170 см, мы имеем достаточное количество снега для подготовки горнолыжных трасс»,— сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации «Розы Хутор» Сергей Чернов.

По словам господина Чернова, ясная погода способствует ночному понижению температуры снега ниже нуля, что положительно влияет на работу снегоуплотнительной техники. На северных склонах курорта практически не наблюдается разрушения снежного покрова.

Ежедневно для посетителей доступны более 85 км подготовленных трасс на всех высотных уровнях. Функционируют все основные подъемники, школа горнолыжного спорта, пункты аренды снаряжения и дополнительные сервисы. Сезон продлится до 13 апреля.

В горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря до 15 марта сохраняется лавинная опасность, из-за чего некоторые участки временно закрываются. Противолавинные службы работают круглосуточно.

Мария Удовик