Дело о банкротстве инвестора парка с павильоном «Союзмультфильм» прекращено

Прекращено дело о банкротстве московского ООО «Группа компаний города», которое намеревалось построить семейный парк с павильоном «Союзмультфильм» в городском округе Бор Нижегородской области. Решение вынесено 10 марта 2025 года, указано в карточке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Иск о банкротстве в 2022 году подало министерство имущества Нижегородской области, так как инвестор задолжал ведомству более 2 млн руб. за аренду земли. Два земельных участка общей площадью 7,5 га. компании выделили в 2019 году. На создание парка планировалось к 2020 году направить почти 600 млн руб.. Но проект так и не реализовали, а сейчас на этой территории строят школу для одаренных детей.

Согласно решению суда, долги банкрота на сумму 3,92 млн руб. погасило ООО «Талент», в том числе 2,43 млн руб. перед минимущества. В отзыве министерство указало, что ему не доплатили 74 руб., однако суд установил, что эту сумму ведомству конкурсный управляющий перевел со спецсчета должника.

Конкурсный управляющий Антон Китаев в отзыве сообщил, что остались не погашенными расходы и вознаграждения конкурсных управляющих в сумме 269,65 тыс. руб. Но это не стало препятствием к прекращению дела.

Галина Шамберина