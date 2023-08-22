Инвестор семейного парка с павильоном «Союзмультфильм» на Бору признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Группа компаний Города», которое планировало построить парк для семейного отдыха в городе Бор (Нижегородская область). Об этом говорится в материалах суда. На создание парка планировалось направить почти 600 млн руб. Одним из его элементов должен был стать интерактивный павильон «Союзмультфильма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иск о банкротстве «Группы компаний Города» подавало нижегородское министерство имущественных и земельных отношений. По данным министерства, под строительство парка инвестору в 2019 году без торгов были предоставлены два земельных участка общей площадью 7,5 га. Инвестор парк не построил, но при этом задолжал региональному бюджету свыше 2 млн руб. за аренду земли. Чтобы взыскать долги, региональные власти инициировали процедуру банкротства арендатора.

Как писал «Ъ-Приволжье», участок земли, на котором планировалось создание парка, уже передан областным правительством под строительство школы для одаренных детей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Группа компаний Города» зарегистрировано в Москве в 2019 году с уставным капиталом в 25 млн руб. Основной является деятельность холдинговых компаний. До 2021 года 60% долей компании принадлежали Евгению Узденову, сыну совладельца инвестиционной компании ПАО АФК «Система» Али Узденова. Еще 40% долей находились в собственности Сергея Ковалева. В 2021 году единственным владельцем компании стал Антон Сероштанов, генеральным директором – Хава Ахмадова.

Андрей Репин