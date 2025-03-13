В Сочи установили современные светофоры для регулировки трафика

На двух участках Аллеи Челтенхема в микрорайоне Мацеста в Сочи установлены «умные светофоры». Эти современные регуляторы интегрированы в автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД), которая корректирует транспортный поток в часы пик и предотвращает пробки, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Два месяца назад на автодороге "Сочи-Хоста" на въезде в микрорайон Мацеста мы ввели изменения в движение транспортных средств. Они коснулись трех участков пересечения Курортного проспекта с Аллеей Челтенхема и Новороссийского шоссе. Безопасность пешеходов повысили, предусмотрев на ранее нерегулируемых пешеходных переходах так называемые "умные светофоры"»,— рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Система АСУДД функционирует в городе с 2013 года и сейчас объединяет 50 светофорных объектов. Данные с камер поступают в специальный диспетчерский пункт, где их анализируют круглосуточно. Операторы отслеживают неправильно припаркованные машины, аварии и другие происшествия на дорогах.

Для быстрого реагирования информация передается в городскую единую диспетчерскую службу и Госавтоинспекцию, а при необходимости — в скорую помощь и экстренные службы. С начала 2025 года специалисты обработали около 3 тыс. сигналов. В феврале во время снегопада и гололеда сообщения о нештатных ситуациях на дорогах поступали каждую минуту.

Мария Удовик