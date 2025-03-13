Возобновляются полеты из Ярославля в Пермь

С апреля возобновятся субсидируемые рейсы между Пермью и Ярославлем, сообщили в министерстве транспорта Пермского края. Полеты будут осуществляться до декабря, дважды в неделю. Решение о субсидировании принято с учетом важности этого маршрута для обоих регионов: Ярославской области и Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Лобанов Фото: Алексей Лобанов

В марте министерство транспорта планирует провести отбор перевозчика для выполнения рейсов. Ранее правительство Пермского края внесло поправки в краевой бюджет, предусматривающие увеличение расходов на субсидирование авиаперевозок между городами. Каждому региону ежегодно потребуется выделять по 38,06 млн руб.

Как уточняет «Ъ-Прикамье», планируется выполнение 104 парных рейсов в год с частотой два раза в неделю. В настоящее время прямого авиасообщения между Пермью и Ярославлем нет. В прошлом году рейсы выполняла авиакомпания «ЮВТ Аэро» на самолетах Bombardier.

Антон Голицын