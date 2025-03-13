Аэропорт Перми возобновит полетную программу с Ярославлем

Аэропорт Перми вновь начнет выполнение авиарейсов в Ярославль. Полетная программа рассчитана до декабря 2025 года, частота полетов составит два раза в неделю. Авиасообщение важно для обоих регионов, поэтому рейсы будут субсидировать и Пермский край, и Ярославская область. О возобновлении полетов стало известно в ходе встречи губернатора Дмитрия Махонина с генеральным директором «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино Фото: telegram-канал аэропорта Пермь (Большое Савино

На встрече было отмечено, что в Прикамье успешно действует программа субсидирования авиаперевозок, реализуемая совместно с Росавиацией. Годовой объем финансирования полетов составляет 262,5 млн руб. Благодаря федеральной и краевой поддержке в 2025 году из Перми будут осуществляться полеты в Минеральные Воды, Махачкалу, Калининград, Новосибирск, Самару, Казань, Нижневартовск, Усинск, Новый Уренгой, Тюмень, Когалым, Сургут, Ярославль. В текущем году сохранятся и девять международных маршрутов: Анталья, Баку, Гоа, Ереван, Минск (субсидируемый маршрут), Наманган, Пхукет, Хургада, Шарм-эш-Шейх. Кроме того, прорабатывается возможность открытия рейсов в Дубай.

Международный аэропорт Пермь управляется одноименным акционерным обществом, которое на 75% принадлежит холдингу «Новапорт». В 2024 году аэропорт Перми обслужил 1,97 млн пассажиров, заняв 21-е место среди 51 крупнейшего аэропорта России.