Строитель водопровода заплатил ребенку за падение в траншею в Любиме

Подрядная организация, которая строила водопровод в Любиме, заплатила ребенку 100 тыс. руб. в качестве компенсации вреда и затрат на лечение из-за его падения в траншею. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В 2024 году подрядчик проводил работы на улице Даниловской, при этом он не огородил место строительства должным образом. В итоге в один из вечеров 11-летний житель Любима упал в траншею, поскользнувшись на мягком грунте. Врачи установили, что здоровью ребенка был причинен легкий вред.

Прокуратура внесла подрядчику представление об устранении нарушений, по результатам которого ограждение было восстановлено, должностное лицо — привлечено к ответственности, а пострадавшему — выплачены деньги.

Алла Чижова