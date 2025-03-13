Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла итальянку Джасмин Паолини в 1/8 финала турнира Женской теннисной организации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн.
Фото: ТАСС / JOHN G. MABANGLO
Встреча продлилась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:4. Самсонова занимает 25-е место в мировом рейтинге, Паолини — шестое.
В четвертьфинале россиянка сыграет с первой ракеткой мира — белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до 16 марта. Он относится к категории WTA 1000. В 2024 году победительницей соревнований стала полька Ига Швентек.