Иск ООО «Автомобили Баварии» к Дмитрию Колыванову оставлен без рассмотрения
Арбитражный суд Нижегородской области оставил без рассмотрения иск ООО «Автомобили Баварии» к депутату областного заксобрания Дмитрию Колыванову, следует из картотеки суда. Истец просил взыскать с ответчика 114,2 млн руб. убытков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее по заявлению ООО «Автомобили Баварии» суд признал Дмитрия Колыванова банкротом и ввел реструктуризацию его долгов. Господин Колыванов прежде являлся генеральным директором компании.
Также Автомобили Баварии» и Дмитрий Колыванов выдвинули взаимные претензии по долгам по зарплате и убыткам компании.