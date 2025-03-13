Иск ООО «Автомобили Баварии» к Дмитрию Колыванову оставлен без рассмотрения

Арбитражный суд Нижегородской области оставил без рассмотрения иск ООО «Автомобили Баварии» к депутату областного заксобрания Дмитрию Колыванову, следует из картотеки суда. Истец просил взыскать с ответчика 114,2 млн руб. убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее по заявлению ООО «Автомобили Баварии» суд признал Дмитрия Колыванова банкротом и ввел реструктуризацию его долгов. Господин Колыванов прежде являлся генеральным директором компании.

Также Автомобили Баварии» и Дмитрий Колыванов выдвинули взаимные претензии по долгам по зарплате и убыткам компании.

Владимир Зубарев