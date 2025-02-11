Депутат пришел за зарплатой

Депутат заксобрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов в суде просит взыскать более 1,5 млн руб. долгов по зарплате с дочернего общества компании «Автомобили Баварии», где ранее был гендиректором. Последние два года развивается спор между основным владельцем группы компаний «Автомобили Баварии» Александром Козыревым и господином Колывановым. Проживающий в Таиланде акционер считает, что депутат, которому доверили развивать бизнес по продаже иномарок, вывел из компании более 100 млн руб. по договорам займа на себя и родственников. Все эти вопросы сейчас исследуются в деле о банкротстве Дмитрия Колыванова, параллельно проведено расследование уголовного дела о расходах средств компании на помощь избирательному округу.

«Автомобили Баварии» ранее инициировали процедуру банкротства Дмитрия Колыванова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд начал рассматривать иск депутата областного заксобрания Дмитрия Колыванова к ООО «А-Б Ко» — дочернему обществу ООО «Автомобили Баварии», автодилера иномарок премиум-класса. В обеих компаниях господин Колыванов ранее работал гендиректором. С «А-Б Ко» он попросил взыскать 1,53 млн руб. задолженности по зарплате, образовавшейся в 2020–2024 годах, а также 136 тыс. руб. компенсации за неиспользованный отпуск и 50 тыс. за нанесенный моральный вред.

Представитель депутата не стал комментировать эти требования. Представитель ответчика приобщил отзыв с просьбой отказать Дмитрию Колыванову в иске. В компании сообщили, что с 2020-го по 2024 годы, будучи руководителем общества, он сдавал нулевую отчетность — следовательно, решил сам себе не начислять и не выплачивать зарплату. Кроме того, истцом пропущен срок исковой давности, а поскольку ранее «Автомобилям Баварии» были причинены большие убытки, в любом случае депутату не может быть выплачена зарплата, полагает ответчик. В компании у Дмитрия Колыванова доля 20%, а 80% бизнеса принадлежат предпринимателю Александру Козыреву.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в прошлом году «Автомобили Баварии» инициировали процедуру гражданского банкротства своего бывшего директора.

Нижегородский арбитражный суд ввел процедуру реструктуризации долгов Дмитрия Колыванова сроком на пять месяцев. Судя по картотеке, требования кредиторов из группы компаний к должнику превышают 160 млн руб. Ранее с депутата по судебному решению взыскали 28 млн руб. долга и проценты в пользу ООО «Джейкар» и «Автомобили Баварии Юг». Последняя компания также взыскала с сына депутата Никиты Колыванова более 87 млн руб. и 10,6 млн процентов за пользование заемными средствами.

По словам представителя компании Дмитрия Уланова, управлявший «Автомобилями Баварии» депутат нанес бизнесу большие убытки, необоснованно выводя деньги по договорам займа.

После того, как европейские автопроизводители ввели санкции и запретили продавать в России машины, основной владелец автодилера Александр Козырев приехал из Таиланда и в ходе аудита бизнеса обнаружил в общем бизнесе «дыру» размером более 100 млн.

По словам Дмитрия Уланова, «Автомобили Баварии» намерены добиваться погашения убытков за счет имущества должника. Также господин Уланов сообщил, что в отношении депутата заксобрания ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» — за счет средств автодилера на избирательном округе был организован ледовый каток. В Нижегородском следственном управлении СК подтвердили, что завершили следствие по данному уголовному делу, но перед утверждением обвинительного заключения прокуратура вернула материалы на допрасследование.

В связи с уголовным преследованием автодилер обращался к председателю нижегородского заксобрания с просьбой рассмотреть вопрос о депутатском статусе Дмитрия Колыванова на дисциплинарной комиссии. Однако ответа от госоргана в компании не получили, сообщил ее представитель.

Дмитрий Колыванов был недоступен для комментариев. Ранее его представители утверждали, что он занимал в компании крупные суммы, чтобы в условиях санкций выполнить обязательства перед клиентами и через посредников-физлиц купить и доставить из-за рубежа заказанные иномарки. Затем их по агентским договорам получали автосалоны и продавали, получая прибыль, а Александр Козырев якобы использовал эту рабочую схему против партнера и управленца.

Однако в «Автомобилях Баварии» утверждают, что бывший директор в подтверждение этой версии не смог предоставить ни одного агентского договора и прочих документов.

Роман Кряжев