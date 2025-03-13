МВД предупредило об ответственности за продажу аккаунтов в соцсетях

МВД предупредило, что последствием продажи или сдачи в аренду аккаунтов в социальных сетях может стать соучастие в преступлении. Об этом сообщила 12 марта представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Проданные или взятые в аренду учетные записи могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации других тяжких и особо тяжких преступлений — таких как терроризм, экстремизм, вымогательство»,— подчеркнула госпожа Волк.

По словам представителя МВД, таким образом в криминальный бизнес часто вовлекаются дети. Мошенники обращаются к несовершеннолетним в чатах онлайн-игр или в популярных Telegram-каналах, предлагая продать аккаунт как «легкий заработок».

Ранее МВД сообщало, что массовая скупка аккаунтов мошенниками связана с законодательным ограничением количества сим-карт, доступных одному пользователю. Согласно тексту федерального закона, подписанного в августе 2024 года, на гражданина РФ может быть зарегистрировано не более двадцати абонентских номеров, а на иностранца — не более десяти.

Мошенники также могут не предлагать купить аккаунт, а просто украсть его у пользователя. В феврале стало известно, что злоумышленники начали похищать Telegram-аккаунты через фейковые точки доступа в интернет в аэропорту Шереметьево в Москве.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Мошенники раздали Wi-Fi».