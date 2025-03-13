В Башкирии в авиационно-туристический центр инвестируют 250 млн рублей

ООО «Управляющая компания "Агизель"» планирует инвестировать в создание центра авиационно-туристического направления в Белорецке 250 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова. Минэкономразвития России включило компанию в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) Белорецка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках инвестиционного проекта резидент будет оказывать туристические услуги, услуги летной школы, в том числе обучать пилотов инженерно-техническим специальностям, организовывать прыжки с парашютом, а также проводить технологическое обслуживание воздушных средств, отметил Рустам Муратов.

Компания намерена реализовать инвестпроект в 2025–2028 годах. В этом году будет создано 12 рабочих мест. До октября инвестор планирует разработать проектную документацию и провести ее экспертизу, а также заключить договор аренды земельного участка. Строительно-монтажные работы начнутся в конце года. Открыть центр планируют в первом квартале 2026 года. На проектную мощность планируется выйти в 2028 году.

ООО «Управляющая компания "Агизель"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2024 года в Белорецке. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владельцем является Дмитрий Котов, которому также принадлежат ООО «Кавказ Аеро-Эльбрус (Кабардино-Балкария), ООО «Кавказ. Аэро-Мамисон» (Северная Осетия-Алания) и АО «Скайкоптер (Санкт-Петербург).

Майя Иванова